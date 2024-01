Jens Raavik: kes e-sigareti prügikasti viskab, on ...

Kui võrdlen praegust linnapilti paarikümne aasta tagusega, tuleb rõõmuga tõdeda, et suitsetavaid inimesi on jäänud vähemaks. Mis seal salata, tubakas on kalliks läinud, paki päevas suitsetaval inimesel kuluks sedasi iga kuu 150 eurot – kümnendik keskmist palka teeniva inimese töötasust.