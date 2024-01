Enriko Talvistu: suikuv vanalinn vajab visiooni

Äride kunagisest paljususest on vanalinnas alles vaid väike valik Küüni ja Rüütli tänaval ning paar kauplust veel nende ümber. Toidukauplusi on uue kesklinna ja Tuglase tänava vahel ainult üks. Peaaegu on kadunud meditsiiniasutused, alles on vaid üks apteek. Pangad ja post on samuti läinud, haridusministeerium osaliselt ja Toomel riigikohus veel püsivad.