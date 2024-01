Pereema tahab pisarate ja murtud suusakepi kiuste Tartu maratoni läbida

Mullu sadas maratonipäeval maha nii palju lund, et kohati oli keeruline mõista, kuhu rada läheb, meenutas Mariana Kukk. «Lisaks rasketele oludele läks mul enne Andet suusakepp kinnitusest katki, polnud uut keppi ka kuskilt võtta,» kirjeldas tartlanna oma maratonikogemust. «Ma praktiliselt kõndisin kaks kilomeetrit ja kui toitlustuspunkti jõudsin, siis öeldi, et ajalimiit on täis.»