Piltuudis ⟩ Tartu 2024 avapeo tehnika ja dekoratsioonid hakkavad vette uppuma

Tartu Euroopa kultuuripealinnaks saamise avatseremooniat «Kõik on kokku üks!» on Emajõele plaanitud ligemale kaks aastat. See tähendab, et mõttetöö käigus on mõeldud sellelegi, et kui pidu viimaks käes, võibki Emajõgi jäätumata olla ja täies mahus voolata, kostis Tartu 2024 produktsiooni koordinaator Heigo Teder.