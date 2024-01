Kaljo Põllu näitus avab ülikooli galeriide ühise üritustesarja

«Kaljo Põllu mitmekülgne tegevus on inspireerinud paljusid eesti kultuuritegelasi, teadlasi ja kunstnikke nii Eestis kui ka välismaal,» rääkis «Korra ja kaose» üks eestvedajaid, näituse kuraator Kärt Summatavet. «Kunstikabineti ja Kaljo Põllu mõttekaaslaste mõju ülikooli ja Tartu vaimuelule on jätnud sügava jälje, mida tasub näitusega «Igavene tagasitulek» meenutada ja uues valguses mõtestada.»

Eesti publikule on Kaljo Põllu eelkõige tuntud kui kunstnik, kes äratab tundeid ja mõtteid meie kultuuri juurte üle. Seekordses väljapanekus on valik tema kunstikabineti-aegsest loomingust, katsetustest ja õppematerjalidest, haruldastest almanahhidest, eksliibristest sõpradele ja mõttekaaslastele ning valik graafikasarjadest «Eesti maastikud», «Kodalased», «Kalivägi», «Taevas ja maa» ning «Kirgastumine».

Näitusega seoses toimub 1. veebruaril raamatukogu konverentsisaalis sarja «Kord ja kaos» raames sümpoosion «Igavene tagasitulek. Kust me tuleme. Kes me oleme. Kuhu läheme». Ettekandeid on nii Kaljo Põllu loomingust inspireerituna kui ka mitmel kultuuri ja teadust ühendaval teemal.