Kunstnikud kaitsevad oma pihkudega köitekunsti hääbumist

Pallase galeriis on skulptuuritudengite kaks näitust, mille vaatamise järel ei tohi unustada, et üks vahva väljapanek on seal veel. See asub teisel korrusel. Trepist üles astuja satub väikesesse akendeta ruumi, kuhu Kerli Jõgi ja Tiina Kraav on vaatamiseks välja pannud miniköited.