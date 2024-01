Eestis palutakse üle 12 000 naisel kirjeldada oma vajadusi, probleeme ja ootusi

Eesti naiste seas korraldatakse suuri terviseuuringuid iga kümne aasta järel. Nii saadakse ülevaade pikema aja muutustest ning sellest tulenevalt on tehtud ka paremaid otsuseid. 2024. aasta uuring on varasemast ulatuslikum – esimest korda kaasatakse üle 12 000 naise vanuses 16–59 eluaastat.

«Arstidena on meile oluline, et naiste tervist puudutavad otsused ja hoiakud oleksid tõenduspõhised,» ütles Tartu ülikooli sünnitusabi ja günekoloogia professor ning TÜ kliinikumi naistekliiniku naistearst Helle Karro.

Professor Helle Karro selgitas, et iga naise kogemus on erinev ja mida rohkem on küsitlusele vastajaid, seda tõepärasema pildi saab probleemidest, ootustest ja vajadustest. «Näiteks saime 2014. aasta uuringust teada, et iga kümnes Eesti naine kogeb nii oma lapsepõlves kui ka täiskasvanueas füüsilist, vaimset ja seksuaalset vägivalda. Varem olid teada vaid registreeritud vägivallajuhtumid ja suur osa probleemist oli peidetud,» selgitas professor Helle Karro.