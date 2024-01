Riigikohus: veo tellija ei või liinikilomeetri maksumust ühepoolselt piirmäärani alandada

Jõgevamaa avalikel bussiliinidel on reisijate vedajaks AS Atko Bussiliinid. Vedajaga sõlmitud leping võimaldab bussivedude tellijal ehk MTÜ-l Jõgevamaa Ühistranspordikeskus muuta liinikilomeetri maksumust juhul, kui vedaja tegelikud kulud on muutunud. Maksumuse muutmisel tuleb siiski arvestada, et maksumus ei suureneks rohkem kui lepingus toodud valemi järgi arvutatud liinikilomeetri piirmäär, mis sõltub erinevatest üldistest näitajatest nagu tarbijahinnaindeks, kütuse hind jms. Piirmäära vähenemine aga automaatselt veotariifi vähendamist kaasa ei too.