Tules hukkunuid jäi aastaga vähemaks, uppunute arv paraku kasvas

Väljakutsete koguarv Tartumaal on tõusuteel ning seda on kasvatanud keerulistest ilmaoludest tingitud ohuolukorrad. Ohtude likvideerimised olidki enamasti seotud raskete ilmaoludega, kus teedelt oli vaja eemaldada tormituultes või lumeraskuse all murdunud puid ja muid takistusi või oli vaja tagada ohutus elektriliinide purunemise asukohtades. Tulekahju ohtu hoonetele põhjustasid valdavalt tahmapõlengud kütteseadmete lõõrides, toidukõrbemised ja elektriseadmete, -paigaldiste või juhtmete rikked, mis kärssasid, kuid tõsisemat tulekahju kaasa ei toonud.