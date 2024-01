Ülikool aitab lihatööstusel uutele välisturgudele minna

Nõo lihatööstuse nõukogu esimehe Simmo Kruustüki sõnutsi on fakt, et Eesti toidul puudub ebaõiglaselt seni rahvusvaheline ja tõeliselt suur edulugu. «Ja fakt on ka see, et Eesti toidutootmise ja laiemalt töötleva tööstuse jaoks on ekspordimahu suurendamine väga oluline,» rõhutas ta.

Tartu ülikooli majandusteaduskonna tudengid on teinud Euroopa riikide põhjaliku võrdleva analüüsi, mis vaatleb Nõo lihatööstuse tuntud snäkitoodete mastaapset ekspordivõimalust. Lähema vaatluse all oli näiteks Taani, Iirimaa, Saksamaa, Suurbritannia ja Hollandi jaeturule mineku strateegia ning restoranide-hotellide sektor.

«Majandusteaduskonna magistriõppes õpivad laialdase kogemuspagasiga juhid ja rakenduslikud projektid on õppetöö lahutamatu osa. Nõo lihatööstus on välja pakkunud ambitsioonika ülesande, mille lahendamisest tõusev kasu ületab ühe ettevõtte piire,» kommenteeris Tartu ülikooli majandusteaduskonna strateegilise juhtimise magistriõppekava programmijuht Krista Jaakson.

«Need on olnud väga sisulised uurimistööd, mis on toonud näiteks esile ambitsiooni jõuda isegi Roskilde festivali laadsetel sündmustel osalemiseni,» märkis Kruustük. «Meie kõrge lihasisaldusega snäkid on juba leidnud tarbijate heakskiidu nii Eestis kui ka mitmetes välisriikides. Nõos valmib üle 20 erineva snäkktoote ja soovime vastata tarbija kõige nõudlikumale maitsele, et sellest luua Eesti toidu edulugu ka piiri taga. Oleme juba jõudnud nii kaugele, et peagi avada lisaks uusi välisturge.»

Ta tõi näiteks, et Poolas, Saksamaal ja mõneski riigis veel on tervislike ja kvaliteetsete snäkkide tarbimise kultuur ulatuslik. «Näeme, et Euroopas on nõudlus sellise kiire ja tervisliku vahepala vastu kasvamas. Praegu moodustab eksport snäkktoodete kogumahust 10 protsenti ja eesmärk on see kahekordistada. Muidugi võimaldab eksport saavutada ka siin hindu mõjutavat mastaabiefekti.»

Nõo lihatööstus ekspordib praegu ulatuslikumalt Lätti, Leetu ja Soome. Olles Eesti suurim kodumaisel kapitalil põhinev lihatööstus, mille valikusse kuulub üle 400 lihatoote, on seatud eesmärgiks olla naaberriikideski armastatuim lihabränd.

Oma üle 200 töötajaga ollakse üks tähtsamaid tööandjaid Lõuna-Eestis. Lihatööstus on pälvinud EASi, Eesti kaubandus-tööstuskoja ja Eesti tööandjate keskliidu parimate ettevõtete konkursil aasta pereettevõtte tiitli.