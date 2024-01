Kunstipõnnide lastehoid peab varsti Pika tänava väiksest majast minema kolima, sest koos endise pärmivabriku lammutamisega tõmmatakse maha ka see hoone.

Tartu kesklinnas Emajõest kiviviske kaugusel asub endine pärmivabrik, mis on seal lagunedes linlastele meelehärmi valmistanud juba väga pikka aega. Nüüd on aga lootust, et nukra ilmega hoonete asemele kerkib uus, nüüdisaegne kvartal.