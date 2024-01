Hotellide Lydia ning Dorpat müügi- ja turundusjuht Angela Järg sõnas, et eeloleval nädalavahetusel on nende juures ööbijatest suur protsent Tartu 2024 avapeoga seotud inimesed või ametliku kutse saanud külalised.

«Ainult üksikud toad on veel saadaval,» ütles Angela Järg. «Tartusse saabub terve aasta vältel palju külalisi. Paljud reisifirmad on oma programmi lisanud kultuuripealinna külastamise. Selles valguses on näha, et huvi kasvab ja päringute hulk on samuti suurenenud.»