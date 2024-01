Ülikoolilinnas streigib sel nädalal üle tuhande õpetaja

Tartus saavad nii kooli- kui ka lasteaiaõpetajad osaleda ainult kuni kolm päeva kestvas toetusstreigis ning Eesti haridustöötajate liidule on toetusstreigis osalemisest siin teada andnud 1114 tööseisakus osalejat. Siiski ei ole see arv lõplik, sest Eesti haridustöötajate liidu teabejuhi Janno Isati sõnul ei ole kõik streigijuhid endast veel märku andnud.

Samuti mängib streikijate arvu juures rolli see, et igal õpetajal on õigus streigiga liituda ja streikimine lõpetada vastavalt enda soovile.