Kõik sai alguse mõttest, et kultuuripealinna aasta programmi koondnimetus on «Ellujäämise kunstid». Ja kui ma hakkasin mõtlema, mis aitab meil tulevikus ellu jääda, siis leidsin ma, et see on koostöö. Me saame kõige paremini eksisteerida, kui teeme koostööd ehk kui aktsepteerime üksteist, kui oleme üksteisega avatud suhtluses.