Nüüd, kus on avalikuks saanud esimesed joonised kavandatavatest liikluskorralduslikest muudatustest (TPM, 19.1) oleks õige aeg neid arutlevalt vaadata ja just talvel, kui niigi on piiratud peamise liikumisvahendi ehk auto kasutamine linnaelanikel ja linna külalistel.