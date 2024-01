Streikivad õpetajad avaldavad kolmapäeval meelt ka Tartu raeplatsil

Mõte protestida õpetajate alampalga tõusu ja mõistlikuma töökorralduse nimel lisaks Tallinnale ka teises linnas oli plaanis juba algusest peale, selgitas Eesti haridustöötajate liidu teabejuht Janno Isat. «Et Tartu on Eesti haridustempel ja siin asub ka haridus- ja teadusministeerium, on see igati sümboolne koht, kus haridustöötajate toeks meeleavaldus korraldada,» jätkas ta.

Avalik kõnekoosolek algab Raekoja platsil kell 12 uisuväljaku ees ning peaks vältama umbes tund aega.

Selle mõte on sama nagu esmaspäeval Tallinnas toimunud meeleavaldusel, ütles Isat. Seega on eesmärk poliitikutele näidata, et protesteerijaid, kellele praegune töökorraldus on vastukarva, leidub rohkem.

Meeleavaldusel saavad sõna haridustöötajad, ka õpilased ning streiki pooldavad ühingud. «Tegevpoliitikud sõna ei saa, nagu Tallinnas oli, sest paljudele toetajatele Tallinnas sõnavõtuks aega ei jagunudki ja sellest oli kahju,» ütles Janno Isat. Ühtlasi ei ole meeleavalduse eesmärk olla erakondadele kõnetoru.

Meeleavaldusel kõnelejate täpne koosseis veel selgub, aga on teada, et sõnasoovijaid on palju, mistõttu avatud mikrofoni vormis seal kolmapäeval sõna saada pole võimalik. Küll on raeplatsile oodatud kõik haridustöötajate ja streigi toetajad, kinnitas Isat.

Meeleavaldus toimub, sest esmaspäeval algas üleriigiline streik, kus õpetajad, koolitöötajad, lasteaedade ja kutsekoolide töötajad nõuavad alampalga tõusu ja paremaid töötingimusi. Streigis osaleb üle 300 kooli ning üle 9000 õpetaja.

Ühtlasi ei välista Eesti haridustöötajate liit, et meeleavaldusi toimub edaspidi teisteski linnades.