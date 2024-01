Tarmu Kurm: kutse ja käepigistus

Oma 1999. aasta juubelisünnipäeva intervjuus Eesti Televisioonile ütles Lennart Meri vastates küsimusele, milline on tema unistuste Eesti riik aastal 2050, et see riik on oma rahva jaoks nagu pehme ja soe käsi, mida ulatatakse hoolivalt kõigile, kes seda soovivad ja vajavad.