Indrek Niibo: Tartu õpetajate töörahu viletsa prääniku eest

Nii nagu paljud minu ametikaaslased, liitun ka mina õpetajate streigiga, et seista ühe olulisima riigi jõukust ja heaolu kasvatava väärtuse, hariduse eest. Tartus hiljuti sõlmitud kollektiivlepingu tõttu mitte küll päris streigis, vaid streigikeses ehk kolmepäevases toetusstreigis. Tartu on üks vähestest Eesti omavalitsustest, kus tähtajatu streik on keelatud. Miks ometi?