«Sellest tulenevalt on ette tulnud tehnilisi tõrkeid ja tehniliselt ei ole piletimüügisüsteem paraku toiminud nii, nagu me oleme tellinud,» selgitas ta.

Konarlikult läks ka pangakaardimaksete vastuvõtmine bussides. Hommikul oli pangaterminalides häire, kuid vedaja AS Hansa Bussiliinid, andis pärastlõunal teada, et pangakaardiga maksmise võimalus toimib kõikides Tartumaa bussides.

Kui veel eelmisel nädalal valmistuti selleks, et bussid piletimüügi tõttu hilinema hakkavad, näitas tänane muud. Bussid küll hilinesid, kuid põhjuseks hoopis talvine ilm, tuisk ja kehvasti hooldatud teed. «Piletimüügist tõttu on hilinenud vedaja raportite kohaselt kaks liini,» lisas Aunapuu.

Muudatus tõttu tuleb kõigil tööealistel osta maakonnaliinil sõitmiseks pilet. Üksikpilet maksab 1,5 eurot, kui kasutada e-piletit ehk sõidukaarti või ühiskaarti, millele on enne raha laaditud. Bussijuhilt ostes on sama pileti hind 2 eurot. Saadaval on ka kuupilet, mille hind on 25 eurot.