Südamekodud on ehitamas Raadile Eesti Rahva Muuseumi lähedusse uut hooldekodu eakatele Tartu vallast ja selle lähedalt. Ehituse esimeses järgus tehakse valmis hooldekodu karp ning siseviimistlus kahes majatiivas kolmest. Viimane majaosa on kavas lõplikult viimistleda siis, kui esimesed kaks on valminud.