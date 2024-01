Voodihaige naise prügikonteineri üle käib juba mitu aastat vihane vaidlus

Olukord on läinud nii tõsiseks, et Agnes ja Vello Deenin on appi võtnud juristist tütre, kes elab Saksamaal. Tütar on tartlaste jäätmeid vedava ASiga Eesti Keskkonnateenused (EKT) üritanud segasesse loosse selgust tuua, aga tulemuseta.