Toetusstreigis osalevad kõik Tartu munitsipaalüldhariduskoolid. Tamme koolis jäi esmaspäeva hommikul kella kümne ajal mulje, et mingit streiki pole.

Garderoobis sagisid ringi õpilased, sööklas nauditi hommikusööki ja pärast seda rutati koolikella helisedes tundi. Kooli valvetöötaja sõnul on tal tavaline tööpäev, kuigi maja on tõesti veidi vaiksem, sest väiksemad lapsed on kodus.