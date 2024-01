Krõlli lasteaia suured väravad on pärani. Jalgväraval punane silt STREIK, mis kellelgi märkamata jääda ei saa. Kell on 9.30. Majaümbrus vaikne. Uksekella peale tuleb lävele kokk Erika Kaljuste, kuna temal on köögist kõige lühem maa ust avama tulla.