Rokilegend Bryan Adams tuleb esinema suvisesse kultuuripealinna

Kanadas sündinud 64-aastane Bryan Adams on jätnud muusikaajalukku sügava jälje selliste hittidega nagu «Please Forgive Me» (1993) ja «Everything I Do (I Do It For You)» (1991). Muusiku varamus on 17 stuudioalbumit, ta on võitnud mitu Grammy auhinda. Adamsi märkimisväärne karjäär on kestnud üle nelja aastakümne.

Tartu 2024 juhi Kuldar Leisi sõnul tõotab kontsert tulla Tartu lauluväljakul meeldejääv ja nostalgiline muusikaelamus: kuulda saab Adamsi parimaid hitte läbi aegade ning näha rokilegendi laval oma ihusilmaga.

«Olen Adamsit läbi aastakümnete pidevalt kuulnud raadiokanalitest. Nüüd on võimalus teda meie väiksel kodusel lauluväljakul laivis rokkimas näha, nagu meenuks suvi 40 aasta eest, kui olin teismeline ning ilmus tema üks kuulsamaid hitte «Summer of '69”,» rääkis Leis.

Bryan Adams on saanud 20 Juno auhinda, Grammy auhinna ja palju teisi kiituseid, sealhulgas on ta võetud Hollywoodi ja Kanada Walk of Fame’i ning Kanada Music Hall of Fame’i. Tema viimane album «So Happy It Hurts» esitati ka Grammyle.

Lisaks oma muusikalistele saavutustele on Bryan Adams tegelenud ka moefotograafiaga ja teinud sealjuures kampaaniapilte mitmele tuntud brändile. Tema kollektsioonid, sealhulgas «Wounded» (2013) ja «Undefined» (2016), näitavad selgelt tema sügavust ja kunstilist visiooni, mis ulatub muusikast palju kaugemale.

«Suurepärase loo, foto või maali märgiks on meeldejäävus,» ütles Adams hiljutises intervjuus. «Nii lihtne see asi ongi. See ei tähenda, et teised fotod või kampaaniad poleks head. Aga kui see liigutas või inspireeris sind, siis see on suurepärane. Muidugi on suurepärasus ka subjektiivne, sest kellelegi teisele ei pruugi samal asjal olla sama efekti. Aga kui sa asja kallal töötad, on hetki, kui käegakatsutamatust saab midagi katsutavat ning hetkeks oled sa võlur,» sõnas artist.

Piletid Bryan Adamsi Tartu lauluväljaku kontserdile 7. juuli tulevad eelmüüki Tartu 2024 uudiskirja tellijatele ja Live Nationi klubiliikmetele 24. jaanuaril kell 10. Avalik müük algab Euroopa kultuuripealinna avamise päeva hommikul ehk 26. jaanuaril kell 10 Piletilevis.