Tartus selgusid ronimismeistrid

Naiste parimal, Maria Magdalena Heilingil on ette näidata kaheksa aastat ronimiskogemust ning võistelnud on ta nii Austria kui ka Eesti võistlustel. «Tänase võistluse puhul meeldis mulle kõige rohkem, et rajad olid tõeliselt head, tipptasemel,» rääkis värske Eesti meister. Järgmised sammud ja eesmärgid on Heilingil süsteemsemalt treenida, et saavutada veel parem võistlusvorm.