Lauljaid hindas žürii, kuhu kuulusid eksperdid kogu Eestist. 11-13-aastaste laste vanuserühma žürii liige Aita Kaaver sõnas autasustamisel, et nii pingelist finaali ei ole ammu nähtud. Selles vanuserühmas olid esikolmikus vaid poolepunktised vahed. «Oli väga raske hinnata, kuid me pidime välja valima need kaks, kes pääsevad edasi,» sõnas Aita Kaaver.