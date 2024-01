Lotte lasteaia allasutusena tegutsev Lotte lastehoid oleks tänavu septembris tähistanud kümnendat tegutsemisaastat. Hoid tegutseb väikeses eramajas aadressil Jaama 123, kus alumisel korrusel on mängutuba, kaks riietusruumi ja tualett. Teisel korrusel on kaks magamistuba, mänguruum ja tualett. Mudilastele on õues suur liivakast, kiiged ja ronila-liumägi. Õues on viljapuud, marjapõõsad ning lillepeenrad.