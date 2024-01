Korralduslikult on kogu asi üsna nõrk, iseloomustas uuel nädalal algavat õpetajate streiki Jõgeva vallavanem Taavi Aas. «Mul ei ole iseenesest streigi vastu midagi, õpetajad peaksidki palka juurde saama, aga kui streiki korraldada, peaks see olema tehtud paremini kui nüüd,» märkis Taavi Aas.

Ta selgitas, et kõige enam tekitab segadust ja probleeme streigi kaootilisus: osas koolides streigib kogu kollektiiv, osas on aga õpetajaid tööl. «See tähendab, et lapsed mingites tundides osalevad, vahepeal on jälle kuskil ula peal ja siis läheb koolipäev jälle edasi,» selgitas Aas. «See ei ole hea lahendus.»