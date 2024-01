Tartu ülikooli ajalooprofessorid Anti Selart ja Mati Laur on kirjutanud raamatu, aga sedapuhku mitte eestlastele, vaid saksa keeles lugejatele. Just seepärast on teose kahejaoline pealkiri saksa keeles, kuid selle peamine osa on mõistetav siiski kõigile: «Dorpat/Tartu».