Juhani Jaeger: koolijuhid ei peaks võtma vastutust – valitsus peab

Tartu Postimehes ilmunud uudis õpetajate streigi mõjust Tartu lasteaedadele toob esile kooli- ja lasteaiajuhtide vastutustundlikkuse: streigi ajaks püütakse tagada asendusõpetajad. Selline suhtumine iseenesest on kiiduväärt. Miks ei võta vastutust valitsus, on aga olulisem küsimus. Miks peavad haridusjuhid kandma koormat probleemi lahendamise eest, mille on põhjustanud valitsuse tegemata töö?