Tasuta bussisõidu lõpp toob juhtidele lisatööd ja bussid võivad hilineda

Tasulise bussisõidu esimesel nädalal juhendavad bussijuhid reisijaid ja kindlasti tuleb süsteemi sisseseadmisel tõrkeid, sõnas Tartumaa ühistranspordikeskuse juht Maikl Aunapuu. Ta selgitas, et piletimüügisüsteemiga tehniliselt tegelev Ridango AS on jäänud töödega ajahätta – seni pole suudetud avada veebis perioodipiletite müüki ning bussijuhtide juhendid on puudulikud.