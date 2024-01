Just nimelt praegu, kui majanduses on keerulised ajad, peab linn tegema vajalikke investeeringuid, ütles Tartu linnapea Urmas Klaas. «Jah, meie teeme neid laenuraha eest, meil on see võimalik, meil on võime laenu võtta ja seda teenindada,» lisas ta.

Foto: Margus Ansu