Kaupo Läänerand: kindlustunne, et ka naaber ei riku minu kaevuvett

Praegu puudub kindlus, et purgimisteenusega on kaetud kogu piirkond, kus kohtkäitlust kasutatakse. Üks probleem on ka purgimisteenuse hind, kuna see ületab kohati mitu korda ühiskanalisatsiooni teenuse maksumust. Reovee äraveo hind oleneb paljudest asjaoludest, millest peamised on reovee kogus, purglas purgimise hind ja kohtkäitleja kaugus purglast või reovee äraveoteenuse osutamise käigus läbitav vahemaa. Purgimisteenus peab olema kvaliteetne ning kättesaadav mõistliku hinnaga.