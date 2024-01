REEDENE RÕÕM ⟩ Maarja Pärtna: kõik, mida teeme ümbritseva maailmaga, tuleb meile endile tagasi

Mure looduskeskkonna pärast paistab silma juba teie esimeses luulekogus «Rohujuurte juures», mis ilmus 2010. Kust on pärit teie selline loodushoidlik hoiak?

Olen kasvanud üles Ida-Virumaal, mis on väga kontrastne maakond. Seal on nii kauneid rabasid-metsi kui ka imetore rannik, aga samuti piirkondi, kuhu põlevkivitööstus on sajandi jooksul jätnud sügava jälje – karjäärid-kaevandused ja ka näiteks veekogudesse settinud jääkreostus.