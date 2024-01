Süku juhi vaimu hoiab värske keeruline töö

Aavo Kokk on töötanud ajakirjanduses ning ka kinnisvaraettevõtetes. Veebruarist asub ta juhtima loodavat südalinna kultuurikeskust. Foto on tehtud 12. jaanuaril Tartu loomemajanduskeskuses raamatuesitlusel.

Tartusse rajatava südalinna kultuurikeskuse ehk Süku juhiks valiti Aavo Kokk, kes on tegutsenud ajakirjanduses ja kinnisvaravaldkonnas. Varem Urmas Sõõrumaa äris kaasa löönud Kokk sõnas, et otsustas uude ametisse kandideerida seepärast, et tegu on keerulise ametikohaga. «Keeruline töö hoiab vaimu värske,» sõnas ta.