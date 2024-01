FOTOD ⟩ Coopi autoloosiga võitis linnamaasturi koondamisohus vanglatöötaja

Uhiuue Toyota linnamaasturi võitja Kaido Kilk ütles, et see on tema elu esimene suurem lotovõit, sest ta pole reeglina loosides osaleja. «Auto jääb mulle isiklikuks kasutamiseks, sest tegemist on uue ja ökonoomse sõidukiga. Seni sõitsin väiksema Kiaga, sellest saab nüüd pere teine auto,» kommenteeris võitja.