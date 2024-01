GALERII ⟩ Tartu Postimehe joonistusvõistluse võitjad kohtusid tänuüritusel

Raba rõhutas lasteaiaõpetajate ning emade-isade poole pöördudes, et laste loomingulisuse arendamine muutub üha olulisemaks, sest just praegu kasvav põlvkond on esimene, kes peab inimeseks olemise keerulise kunstiga hakkama saama olukorras, kus tema kõrval eksisteerib tehisintellekt. «Kui veel hiljuti arvati, et tehisaru ei hakka kunagi iseseisvalt midagi looma, siis nüüdseks on selge, et selline eeldus oli sügavalt ekslik. Me ei tea veel, milliseks kujuneb masina ja inimese suhe eelolevatel kümnenditel, aga see on kindel, et võrreldes varasemaga muutub nii mõndagi. Mida arenenum on selles vaates praeguste poiste ja tüdrukute kunstimeel, seda parem,» rääkis ta.