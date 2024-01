Aavo Kokk on sündinud ja koolis käinud Tartus. Ta on lõpetanud Tartu ülikoolis ajakirjanduse ning Stockholmi Ülikoolis panganduse ja rahanduse eriala. Ta on juhtinud Eesti maksusüsteemi loomist, asutanud Pärnu Konverentsid ning töötanud Eesti Ekspressi peatoimetajana, Eesti Päevalehe vastutava väljaandjana ning seejärel kinnisvaravaldkonnas Catella Corporate Finance Eesti üksuse juhina ning US Real Estate juhatuse esimehe ja nõukogu esimehena. Ta on kirjutanud ka mõned kunstiteemalised raamatud.