Kliinikumi juhatuse liige, professor Joel Starkopf möönab, et teadustöö rahastamiseks on mõnes valdkonnas puudujääke, kuid rõhutab, et loota ei saa ainult annetustele ja riigile – kliinikum ise on loonud teadust- ja arendustöö finantseerimiseks fondi, kuhu mullu panustati üle miljoni euro.