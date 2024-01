Teed on libedad, möödasõite tasub vältida

Transpordiamet andis teada, et varahommikul olid teeolud kõikjal keerulised. Öine tihe lumesadu ja tuisk on muutnud teekatted lumiseks ja jäiseks. Jätkuv lumesadu ja pinnatuisk piiravad teedel nähtavust, temperatuurid on kõikjal miinuspoolel.