Karlova kooli õpilast saatis rahvusvahelisel lauluvõistlusel suur edu

Samuti võttis Loviise Mäesalu hiljuti osa konkursist World Open Online Music Competition, mis on vanim veebivõistlus. Sel konkursil on osalejaid üle maailma: Indoneesiast, Serbiast, Sloveeniast, Indiast, Hiinast ja mujalt.

Loviise Mäesalul on kaks klassikalise laulu õpetajat. Alates 2022. aasta septembrist on tema lauluõpetaja Sloveenias Mariboris asuva Orfeuse muusikakooli direktor Sergej Rupreht, kes õpetab talle veebi vahendusel klassikalise laulu tehnikaid. Sergej Rupreht on teinud Tartus meistriklasse ka muusikaõpetajatele.