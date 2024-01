VIDEOLUGU ⟩ Meie majad. Kuidas Kaarel Ird öösiti kolleege ehmatas ja muusikasõbrad läbi naiste WC hiilisid

Praegune Vanemuise teatrimaja on kesklinnas kõrgunud aastast 1967 ning sellega on juba ammu harjutud. Leidub aga neidki, kes endiselt tuletavad meelde, et kunagi asus samas kohas arhitektuuri poolest märksa nägusam teater.

Kultuurihuviline publik on hästi tuttav tänapäevase Vanemuise saali, lava, fuajee ja puhvetiga. Aga märksa vähem on neid, kel on olnud võimalust tundma õppida seda, mis jääb sõna otseses mõttes kulisside taha. Milliseid lugusid need ruumid ja sopid jutustavad?