Korduv perevägivald, osavad küberkelmid, ühiskonnas puudub sekkumise julgus ja rohkem hukkunuid liikluses. Need on vaid mõned märksõnad, millega võttis Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reimaa kokku möödunud aasta. Kuigi politseitöö on paratamatult pidev probleemide lahendamine, on Reimaa sõnul ka palju positiivset, mille üle nad saavad iga päev rõõmu tunda. Just positiivsust ongi tema arvates rohkem vaja sel aastal esile tuua, et keerulisel ajal ühiskonnas õhkkonda parandada.