Mõni matusetalitus võib eemalt vaadates tekitada suurt imestust, kuid Tartu kalmistute juhataja Kalle Voogla ütleb, et pahaks ei saa panna, tuleb olla tolerantne, kui ärasaatjad on keskmesse seadnud lahkunu ja tema elulaadi.

Läinud aasta statistika näitab, et pea kõigil Tartu kalmistutel on ülekaalus urnimatused, kirstumatused on ülekaalus vaid väikeses vanausuliste rahulas. Tartu surnuaedades oli mullu 983 matust, neist 706 urniga ja 277 kirstuga.