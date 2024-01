Janno Zõbin: Rainer Vakra angerjafiasko tappis kalad, aga aitab inimestel vaimselt ellu jääda

Lugesin esmalt Facebookist EKRE poliitiku Peeter Ernitsa ülikriitilist sõnavõttu, kus ta ütleb, et keskkonnaameti peadirektori taktikepi all tapeti miljoneid angerjabeebisid. See lausa meisterlikult komponeeritud, lühikuuldemängu meenutav kirjutis pälvis kohe mu tähelepanu ja pani teema järgnevale arengule kaasa elama.