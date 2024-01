Indrek Kuusk: keskkonnaküsimustes kohtab kahjuks pahatihti hämmastavat võhiklikkust

Projekti ajalugu vastab üpris täpselt sellele, mida ma ootasin, ja kirjeldab tabavalt paljude suhtumist keskkonnateemadesse ja teadmisi keskkonnaprobleemidest. Positiivse külje pealt saime linnapealt kohe selge sõnumi, et tegemist on väärtusliku projektiga ning linn seda toetab. See oli ootuspärane, sest üldjuhul ei ole olnud raskusi teaduspõhiste otsuste tegemisega. Sama ootuspärane oli aga, et hulk inimesi oli algusest peale projekti suhtes tugevasti negatiivselt meelestatud, ning kahjuks kohtab sellist suhtumist selgitustööst hoolimata siiani.