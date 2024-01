Elva vallas saab tasuta koolitoidu aeg ümber

Selle tasu suuruse kehtestab Elva vallavalitsus. Aga et toiduainete hanked on veel lõpetamata ning toidukorra lõplik maksumus kinnitamata, pole olnud võimalik ka lapsevanemate tasu suurust kinnitada. Vallavalitsus lubas toidu maksumuse info lapsevanematele edastada kohe, kui otsus on tehtud.

Elva vald saab 2024. aastal riigieelarvest koolilõuna toetust 295 575 eurot. See katab aga ainult osaliselt koolitoidu kulud, milleks on omavalitsuse 2024. aasta eelarves kavandatud 739 815 eurot.

Koolilõuna muutmine osaliselt tasuliseks on seotud kasvanud kuludega, mis on tingitud toiduvalmistamise, töötajate ja muude kuludega. Koolilõuna toetuseks eraldatud raha katab ainult ligi 36 protsenti tegelikust kogukulust.

Vallavalitsuse teatest selgus, et osaline tasuline koolilõuna võimaldab vallal pakkuda mitmekesisemat ja kvaliteetsemat toitu, mis vastab laste vajadustele paremini. «Need muutused on suunatud tagamaks paremat toitlustust õpilastele, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse toidu kvaliteedile, mitmekesisusele ning laste heaolule,» seisab teates.

Elva vallas on koolitoidu tasuliseks muutmisest räägitud juba aasta. Vallavolikogu opositsioonisaadikud kahtlustasid, et tasuta koolitoidu aeg saab läbi juba 2023. aasta sügisel. Nii see ei läinud, kuid detsembris selgus, et tasuta koolitoitu terveks õppeaastaks ei jätku.