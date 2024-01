Rütmika võimlemisklubi pälvis aasta parimate valimisel pea pooled tiitlid

Kaks tiitlit pälvis Rütmika rühmvõimlemise võistkond Siidisabad: ühe sai rühm ja teise nende treener Elsa Sinijärv, kes kuulutati aasta treeneriks. Tema käe all treenivad Siidisabade koosseisus Emily Hermann, Liisbet Sorge, Marta Reilson, Liina Sarv, Hanna Mägi, Elis Sarapuu, Maria Terep, Karolina Kuusik, Liisel Perlin.

See, et kokku pälviti kolm auhinda, oli võimlemisklubi Rütmika juhi Lea Kriibi sõnul super ning samas ootamatu tulemus.

Küll aga väärt tunnustus. «Neid iseloomustab teotahe ja see, et nad ei anna alla ja leiavad motivatsiooni alati edasi minna, leides oma tegemistes alati midagi uut ja huvitavat,» kirjeldas ta aasta parimaid. «Võistlussport on väga rutiinne ja seda tuleb osata murda,» täiendas ta mõtet.