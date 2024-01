VIDEO ⟩ Tudengilinna jõulupuu okstest saab toasoe ja tüvest maja

Täna hommikul saagisid töömehed raeplatsil kuuske ning see laaditi tükkhaaval veoautole. Õigupoolest hakati kuuske saagima juba ammu enne seda, kui see Tartusse jõudis, sest Ida-Virumaalt Alutaguse vallast Sälliku külast toodud puu oli lai ja autole mahutamiseks tuli tublisti oksi kärpida.

OÜ Roheline Ruum arborist Eero Tali selgitas, et kuuse küljest saetud väiksemad jupid lähevad hakkpuiduks ning sellest saab toasoe. «Suurema osa tüvest soovis endale aga üks kodanik, kes tahab tähendusrikkast puidust elumaja ehitada. Ka eelmisel aastal viis ta osa kuusest ära,» ütles Tali.

Konteineritesse palutakse panna ainult jõulukuuski ja kuna kokku kogutud kuused purustatakse ning kasutatakse Tartus kogutud biojäätmete komposteerimisel Aardlapalu platsil, siis on oluline, et need oleksid jõulukaunistusteta.