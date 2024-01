Tartu bussipargi ühes soojas garaažis sai neil päevil üleni kirju katte linnabuss, mille eriline välimus on liinil nr 25 ehk raudteejaamast Eesti Rahva Muuseumi sõitjatele tuttav juba augusti lõpust. Suvel bussile kleebitud pildikestele lisandus nüüd nii palju, et kokku on neid rohkem kui 25 000. Ühissõiduki külgedest ja otstest ei piisanud, osa on ka selle sees. See on Euroopa suurim kleepsunäitus.